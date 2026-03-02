Sal Da Vinci in concerto il 5 novembre al Teatro Metropolitan di Catania
Il 5 novembre, Sal Da Vinci si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania in un concerto che ha già attirato molta attenzione. Dopo il suo successo al Festival di Sanremo, i fan stanno acquistando i biglietti disponibili sia online che nei punti vendita autorizzati. L’evento si svolgerà nella città etnea, con il pubblico pronto a seguire dal vivo le sue performance.
Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, cresce l’attesa per il concerto di Sal Da Vinci a Catania. L’entusiasmo del pubblico si traduce in un’immediata corsa ai biglietti, già disponibili online e nei punti vendita autorizzati, per la data del 5 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: In arrivo la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina e al Teatro Metropolitan di Catania
Leggi anche: Sanremo, i big in riva all’Arno . Sal Da Vinci al Verdi a novembre. Masini gioca subito in casa
Sal Da Vinci - Rossetto e caffè live al Teatro Augusteo di Napoli il 19-12-2025
Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci.
Temi più discussi: Sal Da Vinci: All'Ariston canto l’amore eterno; Sal da Vinci, in amore come nella musica non si scappa al primo temporale; Sal Da Vinci: Neomelodico sì, ma senza razzismo; Sal Da Vinci, eroe del popolo.
Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal: dai concerti negli Usa alla vittoria del Festival di NapoliCelebre cantante di giacca degli anni '70 e ‘80 che aveva esordito negli anni ‘60 con la compagnia Cantaposillipo, molto conosciuto all'estero (perciò Sal ... napoli.repubblica.it
Sal Da Vinci va oltre la vittoria a Sanremo, la sua carriera alternativa da scoprire: i film che (forse) ti sei dimenticatoLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. Ieri sera, sabato 28 febbraio 2026, Sal Da Vinci ... libero.it
Sal Da Vinci ha confermato ai microfoni di RTL 102.5, durante “L’Indignato Speciale”, la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026. La 70ª edizione dell’annuale concorso canoro si svolgerà alla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dal 12 al 1 - facebook.com facebook
Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com