Sal Da Vinci in concerto il 5 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

Il 5 novembre, Sal Da Vinci si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania in un concerto che ha già attirato molta attenzione. Dopo il suo successo al Festival di Sanremo, i fan stanno acquistando i biglietti disponibili sia online che nei punti vendita autorizzati. L’evento si svolgerà nella città etnea, con il pubblico pronto a seguire dal vivo le sue performance.