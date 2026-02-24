Los Angeles Italia Film Festival a Hollywood riflettori accesi su Sandokan e la fiction tricolore

La 21ª edizione del Los Angeles Italia Film Festival mette sotto i riflettori “Sandokan: Il Principe Pirata” a Hollywood, perché il festival, iniziato l’8 marzo, promuove la serialità italiana negli Stati Uniti. La collaborazione con Rai Fiction porta in scena anche “Battiato, il lungo viaggio”, “Rosso Volante” e “Guerrieri”. Pascal Vicedomini organizza l’evento, che quest’anno punta a valorizzare le produzioni italiane nel panorama internazionale. La presenza di queste fiction rappresenta un passo importante per la diffusione della cultura italiana all’estero.

Dall’8 marzo in collaborazione con Rai Fiction il Festival prodotto da Pascal Vicedomini porterà alla ribalta Usa la serialità made in Italy: tra i titoli in programma anche “Battiato, il lungo viaggio”, “Rosso Volante” e “Guerrieri” Sarà “Sandokan: Il Principe Pirata” il titolo di punta tra le fiction italiane a Hollywood per la 21ª edizione del LA Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dall’8 marzo accende i riflettori anche sulla serialità tricolore in collaborazione con Rai Fiction. In programma, accanto alla nuova kolossal internazionale dedicata alla Tigre della Malesia, anche titoli Franco Battiato, il lungo viaggio’ di Renato De Maria, ‘Rosso Volante’ di Alessandro Angelini e ‘Guerrieri’ di Gianluca Tavarelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

La leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di ricorrenze fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionaleA Hollywood si prepara a ricordare Anna Magnani con un evento speciale.

A Hollywood rivive il mito di Anna Magnani: l’8 marzo l’apertura di Los Angeles, Italia 2026A Hollywood torna a risplendere il mito di Anna Magnani.

