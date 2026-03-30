Da oggi la citisina Recigar è rimborsata dal SSN | ok dell'AIFA al ciclo di 25 giorni per smettere di fumare

Da oggi la citisina (Recigar) è disponibile gratuitamente attraverso il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per i fumatori che seguono un ciclo di 25 giorni presso un centro antifumo. L'AIFA ha approvato il rimborso del farmaco, considerato efficace per aiutare a smettere di fumare, a condizione che i pazienti si impegnino nel percorso di disassuefazione.

Un efficace farmaco per smettere di fumare, la citisina (Recigar), è diventato rimborsabile gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per tutti i fumatori che si impegnano a seguire un percorso contro il tabagismo in un centro antifumo. La terapia ha una durata di 25 giorni e aiuta a chiudere col vizio del fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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