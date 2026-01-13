Papa Leone XIV | scelta Angola come meta del suo primo viaggio in Africa

Papa Leone XIV ha deciso di visitare l'Angola nel suo primo viaggio in Africa. Al momento, non sono stati comunicati dettagli precisi sulla data o sull'itinerario, che saranno annunciati in seguito. Questa scelta rappresenta un passo importante nel suo cammino pastorale nel continente africano. L'articolo, pubblicato da Il Difforme, fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Non sono ancora disponibili dettagli sulla data esatta o sull'itinerario, ma verranno comunicati non appena definiti, ha dichiarato l'arcivescovo Dubiel. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV: scelta Angola come meta del suo primo viaggio in Africa Leggi anche: Papa Leone XIV: il Santo d’eccezione invocato nel corso del suo primo viaggio Leggi anche: Papa in Turchia, Leone XIV parte da Fiumicino per il suo primo viaggio all'estero Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Papa: conto su voi cardinali, vogliamo essere una Chiesa che non guarda solo sé stessa; Se papa Leone XIV diventa personaggio dell’anno 2025; Il primo Concistoro straordinario di Papa Leone XIV: Cardinali, la vostra testimonianza è preziosa; Papa Leone XIV chiede garanzia per la sovranità del popolo venezuelano. Papa leone XIV va all'attacco di famiglie gay e diritti civili. Esulta la Lega - Papa Leone XIV ha eccitato Jacopo Coghe e Simone Pillon sostenendo che la famiglia sarebbe privilegio da riservare ai soli eterosessuali e che le donne andrebbero private da ogni diritto di scelta. gayburg.com

Papa Leone XIV proclama l’Anno Giubilare Francescano con indulgenza plenaria per l’ottavo centenario di San Francesco - facebook.com facebook

Vaticano, Papa Leone XIV riceve la leader dell’opposizione venezuelana x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.