Berlinguer Montanari e Padellaro ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 7 febbraio su Nove Con Travaglio e Scanzi

La nuova puntata di “Accordi&Disaccordi” va in onda sabato sera su Nove, con Luca Sommi alla guida. Tra gli ospiti, Berlinguer, Montanari e Padellaro, che si confrontano con Travaglio e Scanzi. La trasmissione si presenta come un approfondimento diretto e senza filtri sui temi caldi del momento.

Nuova puntata di “Accordi&Disaccordi” sul Nove, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 7 febbraio alle 21.30. Ospiti della puntata lo storico dell’arte Tomaso Montanari, il giornalista Antonio Padellaro, la conduttrice Bianca Berlinguer. Al centro del dibattito il nuovo decreto sicurezza varato dal governo Meloni meno di una settimana dopo gli scontri di Torino, alla fine della manifestazione organizzata dal centro sociale Askatasuna e le polemiche che ne sono derivate tra maggioranza e opposizione. Come da tradizione, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi analizzano i fatti più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Berlinguer, Montanari e Padellaro ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 7 febbraio su Nove. Con Travaglio e Scanzi Approfondimenti su Accordi Disaccordi Jebreal, Orsini e Montanari ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 6 dicembre. Con Travaglio e Scanzi Albanese, Padellaro, Canfora, Orsini e Veludo ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 29 novembre. Con Travaglio e Scanzi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Accordi Disaccordi Padellaro e Rapisarda a Lucca per parlare di Almirante e BerlinguerSaranno due giornalisti ad animare il prossimo incontro del festival L’Augusta - la Fortezza delle Idee che si terrà giovedì 23 ottobre alle ore 21 presso la Casa del Boia in via dei Bacchettoni: ... lanazione.it Vi segnaliamo e consigliamo il bando del nuovo corso di Alta Formazione di Malagola diretto da Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi. Un'occasione da non perdere! C'è tempo fino a domani per candidarsi!!! Teatro delle Albe facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.