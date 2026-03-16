Durante il Gran Premio di F1 in Cina si sono verificati diversi episodi che hanno attirato l’attenzione, tra cui il coinvolgimento di Leclerc nel caos di

Charles Leclerc ha lanciato un tormentone all’interno del paddock della Formula 1: durante il GP d’Australia il monegasco ha paragonato il “boost” ai funghi di Mario Kart, che permettono di andare più veloci. In Cina è spuntata un’immagine del celebre videogioco sul volante del pilota della Ferrari. Inoltre, Max Verstappen ha dichiarato ironicamente di aver sostituito il suo simulatore con una Nintendo Switch per allenarsi proprio a Mario Kart. La Mercedes si preoccupa per la salute di Toto Wolff: infatti, gli ha regalato un casco per spostarsi in sicurezza col suo monopattino. Tutto è nato in Australia, quando il team principal ha sbattuto la testa contro il tetto del garage. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal "Mario Kart" di Leclerc al Kimi sbagliato: cinque cose che vi sono sfuggite del Gp di F1 in Cina

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