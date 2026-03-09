Ecco cinque dettagli della Formula 1 che potrebbero essere passati inosservati: una mucca chiamata Max si aggirava vicino al circuito, Kimi Räikkönen ha avuto un ruolo decisivo grazie a Verstappen, e un incidente in Q1 di quest’ultimo ha influenzato il lavoro dei meccanici Mercedes. Questi particolari spesso passano sotto silenzio, ma sono parte integrante degli eventi delle gare.

Una delle superstizioni più popolari riguarda gli specchi: romperne uno causerebbe sette anni di sfortuna. E durante la prima sessione di prove libere la Cadillac ha perso ben due specchietti, quello destro con Sergio Perez e quello sinistro con Valtteri Bottas. Le prime conseguenze si sono viste nel resto del weekend, con il team americano che ha chiuso le qualifiche al 18° e 19° posto e la gara con un ritiro e l’ultima posizione. Non è uno scherzo, Lewis Hamilton ha veramente una mucca di nome Max (come il rivale Verstappen.). Lo ha rivelato durante un evento in Australia, dopo che sul maxi schermo è apparsa una foto del britannico insieme all’animale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Formula 1, 5 cose che vi sono sfuggite: una mucca di nome Max, Kimi che deve ringraziare Verstappen e...

