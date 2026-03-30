Da cameriere da Pizzaut al mondo della finanza così la vita di Simone è cambiata con la laurea

Da milanotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone ha iniziato la carriera come cameriere presso un ristorante gestito da persone autistiche. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, il suo percorso si è spostato nel settore finanziario. Il fondatore del ristorante ha rivolto a lui un messaggio di congratulazioni, sottolineando il suo successo e il passaggio da un lavoro nel settore della ristorazione a un percorso accademico e professionale più complesso.

“Auguri dottore, siamo tutti così fieri di te”. Queste le parole che Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut, ha decicato a Simone, ex cameriere del ristorante gestito da ragazzi autistici e oggi neo-laureato in Economia e commercio. Tra i tavoli di Pizzaut Simone tornerà, ma da volontario. A raccontare il traguardo del giovane che ora, grazie al percorso di studio iniziato proprio con il sostegno della realtà, è stato Acampora. Simone si è laureato in Economia e commercio alla statale di Milano con la votazione di 104 su 110. Un traguardo raggiunto mentre lavorava come cameriere da Pizzaut, studiando tra un turno e l'altro per completare il percorso quinquennale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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