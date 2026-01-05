La storia di Simone il ragazzo timido che da PizzAut andrà a lavorare come impiegato alla Danone

Da monzatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone, un giovane con autismo ad alto funzionamento, ha concluso il suo percorso presso PizzAut e, a partire dal 6 gennaio 2026, inizierà una nuova esperienza lavorativa come impiegato presso la Danone. Questa transizione rappresenta un importante passo avanti nella sua crescita professionale e personale, evidenziando l’importanza di percorsi di inclusione e valorizzazione delle competenze di persone con bisogni diversi.

Dopo la bella notizia di fine 2025 ne arriva una per iniziare al meglio questo 2026. È quella di Simone, un ragazzo autistico ad alto funzionamento che da domani, 6 gennaio, non lavorerà più da PizzAut ma andrà a lavorare come impiegato alla Danone.La storia di SimoneLaureato in economia e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

la storia di simone il ragazzo timido che da pizzaut andr224 a lavorare come impiegato alla danone

© Monzatoday.it - La storia di Simone, il ragazzo timido che da PizzAut andrà a lavorare come impiegato alla Danone

Leggi anche: Nicolò, ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato da PizzAut. E il padre si commuove

Leggi anche: "Così il gioco mi ha stravolto la vita. Ho perso più di 50mila euro". La storia di un impiegato romano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

storia simone ragazzo timidoLa storia di Simone, il ragazzo timido che da PizzAut andrà a lavorare come impiegato alla Danone - Il ragazzo, autistico ad alto funzionamento, era cameriere nel ristorante e ora entrerà a far parte della multinazionale. monzatoday.it

Mi chiamo Simone, ho 17 anni e vi racconto cosa è il bullismo - La storia del gorlese Simone Lorenti, appassionato di pattinaggio artistico a rotelle e due volte campione nazionale nella sua categoria: uno sport "da femmine" come dicevano i bulli che lo ferivano e ... varesenews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.