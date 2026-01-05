La storia di Simone il ragazzo timido che da PizzAut andrà a lavorare come impiegato alla Danone

Simone, un giovane con autismo ad alto funzionamento, ha concluso il suo percorso presso PizzAut e, a partire dal 6 gennaio 2026, inizierà una nuova esperienza lavorativa come impiegato presso la Danone. Questa transizione rappresenta un importante passo avanti nella sua crescita professionale e personale, evidenziando l’importanza di percorsi di inclusione e valorizzazione delle competenze di persone con bisogni diversi.

