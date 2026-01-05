La storia di Simone il ragazzo timido che da PizzAut andrà a lavorare come impiegato alla Danone
Simone, un giovane con autismo ad alto funzionamento, ha concluso il suo percorso presso PizzAut e, a partire dal 6 gennaio 2026, inizierà una nuova esperienza lavorativa come impiegato presso la Danone. Questa transizione rappresenta un importante passo avanti nella sua crescita professionale e personale, evidenziando l’importanza di percorsi di inclusione e valorizzazione delle competenze di persone con bisogni diversi.
Dopo la bella notizia di fine 2025 ne arriva una per iniziare al meglio questo 2026. È quella di Simone, un ragazzo autistico ad alto funzionamento che da domani, 6 gennaio, non lavorerà più da PizzAut ma andrà a lavorare come impiegato alla Danone.La storia di SimoneLaureato in economia e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Nicolò, ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato da PizzAut. E il padre si commuove
Leggi anche: "Così il gioco mi ha stravolto la vita. Ho perso più di 50mila euro". La storia di un impiegato romano
La storia di Simone, il ragazzo timido che da PizzAut andrà a lavorare come impiegato alla Danone - Il ragazzo, autistico ad alto funzionamento, era cameriere nel ristorante e ora entrerà a far parte della multinazionale. monzatoday.it
Mi chiamo Simone, ho 17 anni e vi racconto cosa è il bullismo - La storia del gorlese Simone Lorenti, appassionato di pattinaggio artistico a rotelle e due volte campione nazionale nella sua categoria: uno sport "da femmine" come dicevano i bulli che lo ferivano e ... varesenews.it
La storia del gorlese Simone Lorenti, appassionato di pattinaggio artistico a rotelle e due volte campione nazionale nella sua categoria: uno sport "da femmine" come dicevano i bulli che lo ferivano e emarginavano. La testimonianza di un ragazzo che ha com - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.