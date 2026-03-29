Le celebrità di Hollywood partecipano a una manifestazione pubblica, con alcuni attori noti che guidano la marcia contro una figura politica. La protesta si svolge in diverse città europee e negli Stati Uniti, con cartelli e slogan contro il potere rappresentato. La mobilitazione coinvolge diverse nazioni, tutte riunite sotto lo slogan

Da Roma a Madrid, da Londra fino a New York: il mondo occidentale scende in piazza sotto l’insegna No Kings (nessun Re). Il movimento nato negli Stati Uniti nel 2025 si oppone alla politica dispotica di Donald Trump e, nelle scorse settimane, ha allargato la protesta anche contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, coinvolto con il Tycoon nella guerra contro l’Iran. Da Jane Fonda a Robert De Niro, sono numerose le star di Hollywood che hanno preso parte alle marce. Jane Fonda a capo delle proteste contro Donald Trump. Jane Fonda è una delle attrici più note dell’ultimo mezzo secolo, nonché una delle attiviste più temerarie. Lo scorso... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le star di Hollywood scendono in piazza: James Fonda e Robert De Niro a capo della marcia contro Trump

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