Custodire i diritti | incontri per capire il presente

, un ciclo di appuntamenti a cura di Frida nel parcoFreeMontagnola in collaborazione con Libreria Ubik Irnerio - con il patrocinio del Comune di Bologna - per riflettere su temi cruciali con esperti ed esperte, scrittrici e scrittori. Non si tratta di presentazioni di libri, anche se da quelli scritti dagli ospiti si prenderà spunto, ma di appuntamenti tematici, che proseguiranno anche in autunno, con i quali si cercherà di fare il punto sui diritti, declinati nei vari ambiti. Prima ospite, venerdì 13 marzo Francesca Svanera, scrittrice, attivista, survivor, con una storia di abusi sessuali subiti nell'infanzia, componente di Meti, associazione rivolta agli adulti abusati da bambini: Diritto all'infanzia, contro gli abusi su minori il tema dell'incontro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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