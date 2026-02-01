Gli anziani diventano protagonisti Una serie di incontri per custodire la memoria culturale e sociale

A Castel Guelfo gli anziani diventano protagonisti di una nuova iniziativa. L’amministrazione comunale, insieme all’Associazione Volontari, organizza una serie di incontri pomeridiani chiamati ‘Mi ricordo Castel Guelfo’. Gli appuntamenti si terranno negli spazi di Palazzo Malvezzi Hercolani e sono aperti a tutta la comunità. L’obiettivo è mantenere viva la memoria culturale e sociale del paese, coinvolgendo direttamente gli anziani e favorendo il confronto tra generazioni.

A Castel Guelfo è pronta a prendere in via una nuova iniziativa sociale e di memoria culturale. Una serie di incontri pomeridiani aperti a tutti, denominati ' Mi ricordo Castel Guelfo ' e in programma negli spazi di Palazzo Malvezzi Hercolani, nati dalla volontà dell'amministrazione comunale in sinergia con l' Associazione Volontari del paese. Protagoniste le persone di terza età per raccontare curiosità, storie e aneddoti della loro infanzia vissuta nell'abitato. Un modo semplice e genuino per valorizzare uno spaccato del patrimonio culturale locale, incentrato sulla memoria del vissuto, e rispolverare le istantanee della Castel Guelfo del secolo scorso: "Raccontata da chi l'ha vissuta in prima persona – spiega l'assessore guelfese Massimiliano Milano, con delega alla cultura, che modererà i vari appuntamenti –.

