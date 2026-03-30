Curling | l’Italia ci prende gusto ai Mondiali! Battuta anche la Svizzera terzo successo consecutivo!

L’Italia ha ottenuto una vittoria ai Mondiali di curling maschile in corso a Odgen, in Canada, battendo la Svizzera. È il terzo successo consecutivo della squadra italiana in questa manifestazione. La competizione coinvolge squadre da diversi paesi e si svolge durante la stagione 2026.

Colpo grosso dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di curling maschile, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Odgen, in Canada. Gli azzurri nella notte si sono infatti imposti in sette end contro la Svizzera, imbattuta fino a questo momento, incasellando il terzo successo consecutivo e lanciandosi verso i play-off. Un’impresa emozionante quella condotta dalla formazione guidata dal giovanissimo skip Stefano Spiller. I nostri ragazzi nello specifico sono risultati particolarmente bravi nell’impantanare il gioco degli avversari, alzando le barricate in ogni end e concedendo solo un punto a metà partita. In virtù di quanto successo l’Italia occupa il quinto posto del Round Robin con tre vittorie e due sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling: l’Italia ci prende gusto ai Mondiali! Battuta anche la Svizzera, terzo successo consecutivo! Articoli correlati Leggi anche: Curling: l’Italia supera anche la Scozia e resta in corsa per i play-off! Terzo successo consecutivo ai Mondiali Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Una raccolta di contenuti su Curling l'Italia ci prende gusto ai... Temi più discussi: Curling, l’Italia al via del Mondiale maschile con una squadra inedita - FISG; Mondiali 2026 - L'Italia batte la Scozia 7-5 e tiene vivo il sogno playoff; Curling: l’Italia ci prende gusto ai Mondiali! Battuta anche la Svizzera, terzo successo consecutivo!; Amos Mosaner, l'anima di un'Italia che vuole ripartire più forte di prima ai Campionati del mondo di curling 2026. Curling: l’Italia ci prende gusto ai Mondiali! Battuta anche la Svizzera, terzo successo consecutivo!Colpo grosso dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di curling maschile, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Odgen, in Canada. Gli azzurri nella notte si sono infatti imposti ... oasport.it LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Edin punisce i pochi errori degli azzurri, seconda sconfitta per l’ItaliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 E' tutto per il momento, Amici di OA Sport. L'Italia tornerà sul ghiaccio questa notte alle 2:00 per ... oasport.it Terza vittoria consecutiva per l'Italia ai Mondiali di curling in corso di svolgimento a Ogden (USA). Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini - ai quali è aggregato come riserva Mattia Giovanella - hanno travolto la Svizzera con il punt - facebook.com facebook Quando il curling diventa… bisiàc A Claut si gioca sul serio, nel Centro Federale del curling. A Ronchi dei Legionari, invece, si usa… la pentola a pressione: nasce così il curling bisiàc Due modi diversi di vivere lo stesso sport, tra tradizione e ironia. #IoSo x.com