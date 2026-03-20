LIVE Italia-Svizzera 0-1 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | elvetiche in vantaggio Inizia il terzo end con hammer per le azzurre

Alle ore 16.43, durante la partita di curling tra Italia e Svizzera, le elvetiche sono in vantaggio con un punteggio di 1-0. La gara si trova nel terzo end, con le italiane che hanno il vantaggio nel possesso dell'hammer. Elena Mathis esegue una spazzata potente per ripulire la zona centrale della house, contribuendo alla strategia della squadra svizzera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Ora spazzata potente di Elena Mathis che va a pulire la zona centrale della house. 16.42 Si alternano i tiri, per il momento grande fase di studio: house riempita in maniera alternata in verticale, dal bottone in su vi sono Svizzera-Italia-Svizzera. 16.39 Ora tocca alla Svizzera aprire, con Selina Rychiger. INIZIA IL TERZO END 16.36 La Svizzera opta per un singolo punto, che smuove la partita. Si chiude il secondo end con le elvetiche in vantaggio per 1-0 su un’Italia che se l’è vista brutta, ma che alla fine ha limitato molto i danni. 16.35 PAZZESCO TIRO DI COSTANTINIIIIIIIIII! Hit & Roll che ha tolto tutte e quattro le stone svizzere presenti nella zona punti della house. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: il primo end si chiude senza punti. Le elvetiche scelgono di tenersi l’hammer LIVE Italia-Giappone 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: un solo punto nel terzo end per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Una selezione di notizie su LIVE Italia Svizzera 0 1 Mondiali... Discussioni sull' argomento Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani; Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Svizzera a maggio a Faenza; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Minori stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr. LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL TERZO END 16.36 La Svizzera opta per un singolo punto, che smuove la partita. Si chiude il secondo end ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook