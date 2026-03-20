Nella notte, la nazionale italiana di curling femminile ha ottenuto il suo terzo successo consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 a Calgary, in Canada. La squadra ha superato anche la Scozia, mantenendo così la possibilità di qualificarsi ai prossimi play-off. La vittoria di questa sera si aggiunge alle precedenti, consolidando la posizione dell’Italia nella competizione mondiale.

Una vittoria d’autorità. Nella notte la Nazionale italiana di curling femminile ha incasellato il terzo, preziosissimo, successo consecutivo ai Campionati Mondiali 2026 in fase di svolgimento a Calgary (Canada). Le azzurre nello specifico hanno battuto in nove end la Scozia con il risultato di 7-5, rimanendo ampiamente in corsa per i play-off grazie ad una crescita esponenziale da parte di tutta la squadra a partire da una Stefania Constantini in stato di grazia. L’atteggiamento delle nostre portacolori è positivo fin dalle prime battute, complice una mano nulla andata in archivio nella prima ripresa con il martello in possesso delle scozzesi e un solo punto da parte delle avversarie messo a referto nel secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling: l’Italia supera anche la Scozia e resta in corsa per i play-off! Terzo successo consecutivo ai Mondiali

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