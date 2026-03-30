Curling l’Italia a valanga sulla Svizzera | è a tre vittorie consecutive

L’Italia del curling ha ottenuto la terza vittoria consecutiva ai Mondiali, dopo aver iniziato il torneo con due sconfitte consecutive. La squadra azzurra ha battuto la Svizzera in una partita che ha segnato un miglioramento rispetto alle prime uscite. La serie positiva porta gli azzurri a sperare nella qualificazione ai turni successivi del torneo.

L’Italia del Curling c’è. Dopo un inizio incerto a Mondiali, con due sconfitte consecutive, gli azzurri si sono ritrovati portandosi a tre vittorie consecutive sognando almeno il play-off. Ai Campionati Mondiali maschili di curling 2026, attualmente in corso a Ogden, la nazionale italiana nella notte ha battuto anche la Svizzera. L’incontro, conclusosi in soli sette end, segna il terzo successo consecutivo per la formazione italiana, consolidando le prospettive di qualificazione per la fase dei play-off. Prima della partita di oggi, la compagine elvetica (tra le favorite) non aveva registrato alcuna sconfitta. L’Italia batte la Cina al Mondiale degli States (IPA Agency) – Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Curling, la Svezia osserva le vittorie di Svizzera e Corea alle Olimpiadi. L’Italia risorge, il Canada si rilanciaLa Svezia svetta in testa alla classifica del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a punteggio pieno con sei...

Leggi anche: Si interrompe a Cervia la striscia di tre vittorie consecutive de Il Bisonte Firenze

Altri aggiornamenti su Curling l'Italia a valanga sulla...

Temi più discussi: Curling, l’Italia al via del Mondiale maschile con una squadra inedita - FISG; Amos Mosaner, l'anima di un'Italia che vuole ripartire più forte di prima ai Campionati del mondo di curling 2026; Mondiali 2026 - L'Italia batte la Scozia 7-5 e tiene vivo il sogno playoff; Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia.

Curling: l’Italia ci prende gusto ai Mondiali! Battuta anche la Svizzera, terzo successo consecutivo!Colpo grosso dell’Italia ai Campionati Mondiali 2026 di curling maschile, competizione attualmente in fase di svolgimento in quel di Odgen, in Canada. Gli ... oasport.it

Curling, l’Italia ribalta la Cina e firma la prima vittoria ai Mondiali: Spiller sorride tra i grandiL'Italia ha sconfitto la Cina per 7-4 e ha conquistato la prima vittoria ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di ... oasport.it

Terza vittoria consecutiva per l'Italia ai Mondiali di curling in corso di svolgimento a Ogden (USA). Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini - ai quali è aggregato come riserva Mattia Giovanella - hanno travolto la Svizzera con il punt - facebook.com facebook