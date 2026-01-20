Si interrompe a Cervia la striscia di tre vittorie consecutive de Il Bisonte Firenze

La serie di vittorie di Il Bisonte Firenze si interrompe a Cervia, dove l’Omag Mt San Giovanni in Marignano conquista una vittoria in tre set. La partita si è conclusa con i parziali di 25-21, 25-19 e 25-18, segnando un importante risultato per la squadra di casa. Entrambe le formazioni hanno mostrato impegno e determinazione in un incontro equilibrato, che ha visto prevalere alla fine la compagine di Marignano.

Omag Mt San Giovanni in Marignano – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani, Bracchi ne, Nicolini, Zhuang 10, Edinara 11, Piovesan (L2) ne, Parini ne, Wilson ne, Kochurina 12, Tellone, Panetoni (L1), Caruso 5, Nardo 12, Straube 1. All. Bellano. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 13, Morello 1, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 2, Knollema 13, Maleševi?, Bukili? 9, Tanase 6, Kaçmaz 2, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. ARBITRI: Cavalieri – Carcione. NOTE: durata set: 25’, 25’, 25’; muri punto: Omag-Mt 10, Il Bisonte 2; ace: Omag-Mt 7, Il Bisonte 2.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Volley Milano troppo forte per Il Bisonte Firenze: si interrompe la striscia di sette gare a punti Basket, si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive: la Dole cede al Flaminio alla JuVi CremonaDopo otto vittorie consecutive, la Dole Rimini si ferma contro la Ferraroni JuVi Cremona al Flaminio, che conquista la terza vittoria consecutiva (69-81). Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Pallavolo A1F – Marignano vince ancora e rinforza le sue speranze di salvezza, niente poker per Il BisonteSi interrompe bruscamente al palazzetto di Cervia la striscia positiva de Il Bisonte Firenze, che dopo tre successi consecutivi cade sotto i colpi di una Omag-Mt San Giovanni in Marignano determinata, ... ivolleymagazine.it Il Giornale. . Un uomo esce dal lavoro e scompare nel nulla. Trent’anni dopo, la giustizia dice che non è fuggito: è stato rapito. Davide Cervia non era un cittadino qualunque. Perito elettronico, ex Marina militare, specialista in guerra elettronica con nulla osta d - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.