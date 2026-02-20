Cine de papel poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto al Museo di Roma in Trastevere

Il Museo di Roma in Trastevere ha deciso di prolungare fino al 15 marzo l’esposizione “Cine de papel”, che presenta poster cubani di cinema italiano raccolti da Bardellotto. La mostra mostra una selezione di locandine realizzate tra gli anni ’50 e ’70, provenienti da una collezione privata. Tra le immagini, si notano scene celebri e stili artistici diversi, che raccontano un ponte tra due culture. La visita permette di scoprire come il cinema italiano sia stato rappresentato e apprezzato oltre i confini nazionali.

E stata prorogata fino al 15 marzo la mostra "Cine de papel" Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto, allestita nelle gallerie del primo piano del Museo di Roma in Trastevere. L'esposizione ripercorre la vicenda della grafica cubana, nota anche come cartel cubano, che ha origine all'inizio degli anni '60 con la costituzione dell'Istituto Cubano dell'Arte e dell'Industria Cinematografica (ICAIC). Qui, artisti e designer iniziano a creare poster per promuovere i film cubani e stranieri, ma anche per diffondere messaggi politici e sociali. Durante il periodo della guerra fredda e dell'embargo americano a Cuba non sono esportate le locandine dei film stranieri. In occasione della mostra "Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano", ospitata dal Museo di Roma in Trastevere, domani domenica 1 febbraio, alle ore 17 sarà proiettato il documentario Cine libre, di Adolfo Conti ed Elia Romanelli (ingresso gratuito