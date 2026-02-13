Le Nazioni Unite lanciano l’allarme per le conseguenze della crisi energetica a Cuba

Le Nazioni Unite segnalano che la crisi energetica a Cuba si aggrava a causa delle sanzioni americane, che limitano l'importazione di carburante e aumentano le difficoltà quotidiane. La mancanza di energia colpisce scuole, ospedali e famiglie, lasciando molte persone senza acqua calda e luce per ore. L’Alto commissariato dei diritti umani evidenzia come questa situazione peggiori le condizioni di vita già precarie sull’isola. Le autorità cubane cercano soluzioni, ma le restrizioni statunitensi complicano ogni tentativo di miglioramento.

“Gli obiettivi politici degli stati non possono giustificare azioni che finiscono per violare i diritti umani”, ha dichiarato. “Le sanzioni causano difficoltà economiche che indeboliscono la capacità dello stato di adempiere alle sue responsabilità fondamentali”, ha aggiunto, sottolineando che “questo aumenta il rischio di disordini a Cuba”. Il paese comunista, che ha 9,6 milioni di abitanti, è molto vulnerabile da quando gli Stati Uniti hanno costretto il Venezuela a interrompere le forniture di petrolio. Washington ha inoltre minacciato d’imporre dazi doganali a tutti i paesi che esporteranno greggio verso Cuba. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le Nazioni Unite lanciano l’allarme per le conseguenze della crisi energetica a Cuba Approfondimenti su nazioni unite Cuba in crisi energetica: l’embargo USA e le ripercussioni su turismo e cooperazione italo-cubana. Cuba sta vivendo una crisi energetica grave. Il Myanmar ha superato l’Afghanistan nella produzione di oppio: per le Nazioni Unite è la “coltura della sopravvivenza” Ultime notizie su nazioni unite Argomenti discussi: La crisi energetica a Cuba si aggrava, l’ONU teme il collasso umanitario; Il Bangladesh al voto a due anni dalle rivolte della GenZ, il premier Yunus: Fine di un incubo; Explainer-Why is UN warning of ‘imminent financial collapse’?; Bangladesh vota dopo rivolta del 2024. Il Ruolo Fondamentale dell'Europa nelle Nazioni Unite: Impatti e OpportunitàAnnalena Baerbock evidenzia l'importanza cruciale del sostegno europeo alle Nazioni Unite per promuovere la cooperazione internazionale e affrontare le sfide globali. notizie.it Hiv. Rapporto Unaids: il rischio per gli omosessuali è 28 volte più elevatoL’organizzazione che per le Nazioni Unite si occupa di HIV lancia l’allarme: nonostante la diminuzione generale dei casi di trasmissione, gli omosessuali continuano ad avere probabilità notevolmente ... quotidianosanita.it Oggi 13 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Radio. La data, scelta perché è il giorno in cui nel 1946 è stata fondata la Radio delle Nazioni Unite, è stata celebrata per la prima volta nel 2012, a seguito della Conferenza Generale dell’UNESCO che n - facebook.com facebook Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António #Guterres prende le distanze da Francesca #Albanese. Per la prima volta, pubblicamente, il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric scandisce: «Non siamo d’accordo con gran parte di ciò che dice» x.com