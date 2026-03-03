Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai Martina | Stiamo bene ma abbiamo paura Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle è surreale Vogliamo solo tornare a casa

Martina e altri 200 studenti italiani in viaggio a Dubai per un progetto formativo internazionale sono stati bloccati a causa della chiusura dell’aeroporto, in seguito agli attacchi in Medio Oriente. Martina ha dichiarato che stanno bene, ma provano paura e desiderano tornare in Italia. La situazione è considerata surreale, e tutti attendono di poter rientrare nel loro paese.

Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un’esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei. Sabato pomeriggio (28 febbraio, ndr), però, a poche ore dal volo di rientro, è arrivata la comunicazione che ha cambiato tutto: gli attacchi nella regione avevano reso impossibile partire. I voli sono stati cancellati, e la serata si è trasformata in una lunga notte di sirene, allarmi sui telefoni, e spostamenti verso le aree di sicurezza dell’hotel. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato nella mattina di martedì 3 marzo che gli studenti italiani bloccati a Dubai sono partiti da Abu Dhabi alla volta di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale. Vogliamo solo tornare a casa» Studenti lecchesi bloccati a Dubai: “Stiamo bene, ma vogliamo rientrare in Italia al più presto”Lecco, 1 marzo 2026 – Undici studenti lecchesi e due insegnanti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco sono rimasti bloccati a a Dubai in seguito... BigMama bloccata a Dubai: “Non abbiamo chiuso occhio, vogliamo solo tornare a casa”La tensione negli Emirati Arabi Uniti continua a tenere con il fiato sospeso centinaia di italiani bloccati tra hotel e aeroporti chiusi. Approfondimenti e contenuti su Rientrano in Italia gli studenti... Discussioni sull' argomento Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman; Arrivato a Fiumicino il primo volo con gli italiani rientrati dall'Oman. Farnesina invia funzionari; Studenti italiani bloccati a Dubai per i missili, il piano per il rientro dei 200 con un volo per Malpensa; Rientrati in Italia i primi 127 italiani dall’Oman: tra loro anche la famiglia di Crosetto. Da Dubai a Fiumicino, 127 italiani rientrano in Italia. «Abbiamo avuto paura» x.com Guerra in Iran, italiani rientrano in Italia: la scoperta all’arrivo in aeroporto - facebook.com facebook