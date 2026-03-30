Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non opporsi all’arrivo a Cuba di una petroliera russa con aiuti energetici, nonostante le sanzioni internazionali in vigore. La nave si trova attualmente nel porto dell’isola, mentre le autorità statunitensi continuano a monitorare la situazione. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione sulle relazioni tra i due paesi e sulla situazione economica dell’isola.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non avere “alcun problema” con l’arrivo a Cuba di una petroliera russa carica di aiuti energetici, nonostante le sanzioni internazionali. Parlando ai giornalisti durante il rientro a Washington, il capo della Casa Bianca ha spiegato che, se un Paese vuole inviare petrolio all’isola, “non ci sono obiezioni”, sottolineando come la popolazione cubana abbia bisogno di risorse per sopravvivere. La nave coinvolta, la Anatoly Kolodkin, è soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito in relazione alla guerra in Ucraina. Secondo le stime, il carico potrebbe garantire circa 180. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Trump: “Ok all'arrivo della petroliera russa, ma l’isola è ormai finita”

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