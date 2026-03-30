Cuba arriva petroliera russa con via libera di Trump Presidente Usa | Non cambia niente l’isola è finita ?

Una petroliera russa è arrivata a Cuba con circa 730.000 barili di greggio a bordo. L'unità ha ottenuto il via libera durante la presidenza precedente degli Stati Uniti. Il nuovo presidente statunitense ha dichiarato che l'arrivo non modifica la situazione sull'isola, definendola “finita”. La nave ha raggiunto il porto cubano dopo aver attraversato le acque internazionali.

(Adnkronos) – La petroliera russa Anatoly Kolodkin, con un carico di circa 730mila barili di greggio, è arrivata a Cuba. "La Russia considera suo dovere farsi avanti e fornire la necessaria assistenza ai nostri amici cubani", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha espresso "il compiacimento" di Mosca per l'arrivo della petroliera.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati A Cuba sta arrivando una petroliera russa con oltre 600mila barili di greggio, Trump non “l’ha bloccata”Un carico strategico di petrolio russo arriva a Cuba e offre un temporaneo sollievo alla grave crisi energetica dell’isola. Leggi anche: Petroliera russa verso Cuba: sfida a Trump Cuba e il pressing di Trump. Economia al collasso, manca anche l'acqua Contenuti utili per approfondire Cuba arriva petroliera russa con via... Discussioni sull' argomento Petrolio: tra Usa e Russia, Cuba diventa un nuovo potenziale terreno di scontro; Cuba, arriva petroliera russa con via libera di Trump. Presidente Usa: Non cambia niente, l'isola è finita; Nyt: gli Usa consentono a una petroliera russa di raggiungere Cuba; Una petroliera russa sfida le sanzioni Usa per aiutare Cuba. Petrolio russo a Cuba: 600mila barili di greggio a MatanzasUn carico strategico di petrolio russo arriva a Cuba e offre un temporaneo sollievo alla grave crisi energetica dell’isola. Una petroliera proveniente dalla Russia, con oltre 600mila barili di greggio ... msn.com Il presidente Usa ha anche affermato che "potremmo impadronirci del petrolio iraniano e conquistare l'isola di Kharg" - facebook.com facebook #Trump a Graceland. Il presidente Usa, dopo una tavola rotonda sulla sicurezza a Memphis, in Tennessee, ha visitato la casa-museo di #ElvisPriesley. "Lo adoro ma non l'ho mai incontrato. Ho incontrato Sinatra. Conoscevo tutti ma non lui”, ha dichiarato il x.com