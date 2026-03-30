Cuba Trump autorizza l’arrivo della petroliera russa | Non cambia nulla il regime è finito

La Casa Bianca ha autorizzato l’ingresso in porto di una petroliera russa diretta a Matanzas, nonostante le tensioni tra i due paesi. La decisione è stata comunicata senza modificare le posizioni precedenti sul regime e sulla situazione politica locale. Gli analisti hanno commentato la mossa, ma non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali in merito alle conseguenze di questa operazione.

Svolta della Casa Bianca sulla nave Anatoly Kolodkin diretta a Matanzas. Secondo gli analisti Washington evita lo scontro con Mosca per non destabilizzare ulteriormente i mercati energetici L’amministrazione di Donald Trump consente l’attracco a Cuba della petroliera russa Anatoly Kolodkin, carica di circa 730mila barili di greggio. “Se un Paese vuole inviare un po’ di petrolio ora a Cuba, io non ho problemi, che sia la Russia o un altro Paese”, ha dichiarato il presidente parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Una presa di posizione che di fatto sospende il blocco sulle forniture di carburante verso l’isola imposto nei mesi scorsi con un ordine esecutivo firmato il 30 gennaio, che minacciava dazi contro i Paesi esportatori di petrolio verso L’Avana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cuba, Trump autorizza l’arrivo della petroliera russa: “Non cambia nulla, il regime è finito” Articoli correlati Cuba, arriva petroliera russa con via libera di Trump. Presidente Usa: “Non cambia niente, l’isola è finita” ?(Adnkronos) – La petroliera russa Anatoly Kolodkin, con un carico di circa 730mila barili di greggio, è arrivata a Cuba. Leggi anche: Petroliera russa verso Cuba: sfida a Trump Aggiornamenti e notizie su Cuba Trump autorizza l'arrivo della... Temi più discussi: Petrolio: tra Usa e Russia, Cuba diventa un nuovo potenziale terreno di scontro; Due petroliere russe si dirigono a Cuba violando l’embargo di Trump; La prossima sarà Cuba, lo show grottesco di Trump: Per favore, fate finta che non l’ho detto – Video; Valery Zaluzhny, il predestinato (di C. Renda). Cuba, Trump autorizza l’attracco di una petroliera russa: tregua sul greggio per evitare lo scontro con MoscaWashington sospende il blocco per la nave Kolodkin: una mossa strategica per non infiammare i mercati durante il conflitto iraniano ... affaritaliani.it Cuba, arrivata una petroliera dalla Russia con l'ok di TrumpA Cuba è arrivata, con l’approvazione del presidente statunitense Donald Trump, la petroliera 'Anatoly Kolodkin', la prima a raggiungere l’isola negli ultimi tre mesi. A bordo della nave ci sono 100.0 ... tg24.sky.it Trump: "Il prossimo obiettivo sarà Cuba", la Cina risponde Il 30 marzo la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha ribadito il sostegno fermo della Cina a Cuba nella difesa della sua sovranità e sicurezza, condannando ogni interferenza esterna. - facebook.com facebook Cuba, arrivata petroliera russa: cosa sta succedendo e cosa dice Trump x.com