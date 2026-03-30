Cuba Trump | Nessun problema se la Russia consegna petrolio

Una petroliera russa è arrivata nelle acque di Cuba, confermando il trasferimento di petrolio tra i due paesi. La notizia si inserisce nel contesto della crisi energetica dell’isola e ha suscitato reazioni a livello internazionale. Nelle dichiarazioni pubbliche, un rappresentante di un paese ha affermato che non vi sono problemi se la Russia consegna petrolio a Cuba.

La petroliera russa è effettivamente arrivata nelle acque di Cuba, segnando un passaggio cruciale nella crisi energetica dell’isola e riaccendendo il confronto politico internazionale. A commentare la vicenda è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dichiarato di non avere «alcun problema» rispetto alla consegna di greggio, anche se proveniente dalla Russia. Le parole del leader americano arrivano in un contesto delicato, caratterizzato da sanzioni internazionali, restrizioni economiche e una situazione interna cubana sempre più critica. Leggi anche: Trump, l’avvertimento a Cuba: “Basta petrolio e denaro” La petroliera Anatoly Kolodkin e il carico di greggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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