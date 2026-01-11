Trump | stop a petrolio e denaro da Venezuela per Cuba La risposta |

Donald Trump ha annunciato misure volte a interrompere il flusso di petrolio e finanziamenti dal Venezuela a Cuba. In un messaggio su Truth, l'ex presidente ha evidenziato come Cuba abbia a lungo beneficiato di queste risorse, sottolineando la volontà di limitare il sostegno economico all'isola. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra Stati Uniti, Venezuela e Cuba, con possibili ripercussioni sulla situazione regionale.

Donald Trump torna a minacciare Cuba. "Per molti anni Cuba - scrive su Thruth - ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito 'servizi di sicurezza' agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più! Il Venezuela ora ha gli Usa, l'esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo proteggeremo.

