Un rappresentante americano ha dichiarato che non verrà raggiunto alcun accordo con l’Iran a meno che non si verifichi una resa totale e incondizionata. La stessa persona ha aggiunto che Cuba sarà il prossimo paese a cadere sotto pressione. Le affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza indicazioni di trattative in corso o di eventuali modifiche nelle posizioni ufficiali.

“ Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata. Dopo di che, e dopo la selezione di leader grandi e accettabili, noi, e molti dei nostri meravigliosi e molto coraggiosi alleati e partner, lavoreremo instancabilmente per allontanare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai”. Così un baldanzoso Donald Trump nell’ultimo post vergato su Truth al settimo giorno di guerra dall’attacco sferrato a Teheran con Israele. Trump: nessun accordo se non la resa incondizionata. Sui social l’inquilino della Casa Bianca ha indugiato sul grande futuro promesso all’Iran rilanciando lo slogan Miga (“Make Iran Great Again”) ricalcato dal suo mantra elettorale Maga (Make America Great Again). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump: “Nessun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata. La prossima a cadere sarà Cuba”

Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.

Iran, Trump chiede la resa incondizionata prima di qualsiasi accordoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che vuole una resa incondizionata.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Approfondimenti e contenuti su Trump Nessun accordo con l'Iran se non....

Temi più discussi: Bitcoin (BTC) sta rapidamente perdendo i guadagni settimanali — ecco il perché; Trump, l'annuncio sulla guerra... con Leo Messi: Iran vuole accordo, è troppo tardi; Iran, Casa Bianca: La Spagna collaborerà . Madrid smentisce; Merz a Washington: Nessun accordo sull'Ucraina senza l'Europa. Ma dov'erano von der Leyen e Kallas?.

Iran, Donald Trump: Nessun accordo, se non la resa. Teheran come il VenezuelaUno scatto recente del presidente Donald Trump. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump sfrutta ancora ... msn.com

Guerra Usa Iran, Trump: «Nessun accordo se non resa incondizionata». Wp: «Da Mosca dati di intelligence a Teheran per colpire forze Usa»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmattino.it

#Trump detta le sue condizioni “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran senza una resa incondizionata” lo ha scritto il presidente Usa su Truth. - facebook.com facebook

Trump e il caso Epstein: pubblicati nuovi files con accuse di aggressione sessuale x.com