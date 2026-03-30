Il Cremlino ha confermato di aver discusso con gli Stati Uniti riguardo alle forniture di petrolio. Nel frattempo, a Cuba è arrivata una petroliera russa con un carico di prodotti petroliferi. La nave, denominata ‘Anatolij Kolodkin’, è stata accolta positivamente dalle autorità locali. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli degli incontri o sui contenuti specifici delle conversazioni.

Il Cremlino ha accolto con favore l’arrivo a Cuba della petroliera russa ‘Anatolij Kolodkin’ con un carico di prodotti petroliferi. Lo ha dichiarato il portavoce del Dmitrij Peskov. “Siamo lieti che questo carico di prodotti petroliferi sia già arrivato sull’isola”, ha detto ai giornalisti, come riporta Interfax. A Peskov è stato chiesto se il via libera all’arrivo della petroliera a Cuba fosse il risultato di negoziati tra Mosca e Washington, anche ai massimi livelli. “Per quanto riguarda la parte americana, posso solo confermare che questo tema era stato sollevato in anticipo durante i contatti con i nostri omologhi statunitensi”, ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Cremlino: “Questione delle forniture di petrolio è stata discussa con Usa”

Articoli correlati

Contatti Usa-Cuba, con un trucco fatto di petrolio«Non credo che l’Amministrazione Trump stia trattando col Cangrejo, il nipote di Raúl Castro.

Cuba, il presidente Díaz-Canel ammette: «Avviati colloqui con gli Usa» per porre fine al blocco Usa del petrolioIl presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha diffuso il video di un incontro con «El Cangrejo», il nipote di Raúl Castro, in cui ha confermato...