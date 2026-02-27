contatti usa cuba con un trucco fatto di petrolio

Le relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba sembrano attraversare una fase di cambiamento, anche se i segnali sono ancora ambigui. Si parla di incontri e di strategie che coinvolgono aspetti economici, tra cui il settore petrolifero, per cercare di aprire nuovi canali di dialogo. La situazione resta complessa e in evoluzione, senza che siano stati annunciati accordi ufficiali.

«Non credo che l’Amministrazione Trump stia trattando col Cangrejo, il nipote di Raúl Castro. Ma qualcosa si muove, si sta creando un quadro economico politico per raggiungere gli scopi che il presidente persegue: un cambio strutturale in Cuba. Lo scontro a fuoco con una lancia cubano-americana nelle acque territoriali dell’isola si inserisce in questo quadro». Chi parla preferisce l’anonimato. Non perché ha paura di essere oggetto di repressione. Ma, assicura il mio interlocutore, per continuare a conservare relazioni col vertice politico cubano e probabilmente un futuro ruolo. Il quadro di cui parla si riferisce all’ultimo aggiornamento dell’Ofac, l’ufficio del Dipartimento del Tesoro Usa addetto al controllo delle attività straniere, appena pubblicato sul sito del Tesoro con il numero 1238. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

