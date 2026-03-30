Il Crotone ha conquistato una vittoria dopo aver subito un gol, secondo quanto dichiarato dall'allenatore Emilio Longo. Durante la partita, l'allenatore ha evidenziato la soddisfazione per il risultato, ma ha anche rimarcato la necessità di mantenere più freddezza mentale per gestire meglio le situazioni di gioco.

Emilio Longo ha espresso soddisfazione per la vittoria del Crotone contro il Cerignola, sottolineando però la necessità di una maggiore freddezza mentale. La squadra rossoblù ha dimostrato carattere dopo essere andata sotto all’inizio della ripresa, riuscendo a ribaltare l’esito finale. Il tecnico insiste sul fatto che giocare bene non garantisce automaticamente la vittoria e richiama l’urgenza di trasformare le occasioni in gol. La partita si è rivelata un test fondamentale per la maturità del gruppo, con un primo tempo dominato ma privo di concretezza nel finale. Nonostante il calo di ritmo alla fine della prima frazione abbia permesso agli avversari di segnare, la reazione successiva ha confermato l’identità del team. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: vittoria dopo il gol subito, Longo chiede più cinismo

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