Crotone Longo auto-critico dopo la sconfitta | Errori tattici e poca fame la colpa è mia

Giovanni Longo ha ammesso di aver sbagliato dopo la sconfitta del Crotone contro il Picerno, che ha compromesso la serie di risultati positivi della squadra. La sua analisi critica si concentra sugli errori tattici e sulla mancanza di entusiasmo dei giocatori, elementi che hanno portato alla sconfitta per 3-1. Longo ha riconosciuto di non aver preparato abbastanza bene la partita, sottolineando di essere responsabile delle scelte fatte. La squadra ha mostrato poca aggressività e capacità di reagire, caratteristiche che hanno inciso sul risultato finale.

Crotone, Longo ammette: “La colpa è mia, non siamo stati all’altezza”. La sconfitta per 3-1 sul campo del Picerno ha interrotto la striscia positiva del Crotone in Serie C, ma la reazione di mister Giovanni Longo ha sorpreso l’ambiente. L’allenatore ha assunto pubblicamente la piena responsabilità del risultato negativo, analizzando con lucidità le cause di una prestazione che ha lasciato l’amaro in bocca e che ha interrotto una serie di quattro vittorie e un pareggio. Un’analisi spietata: l’approccio e la mancanza di fame. La partita in terra lucana ha visto il Picerno imporsi con un punteggio che riflette la superiorità mostrata in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Crotone ha perso contro il Picerno perché ha subito tre gol e ha incassato la decima sconfitta in campionato.

