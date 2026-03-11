Avellino con più fiducia dopo il Padova | a Chiavari serve cinismo

L’Avellino si prepara per la partita di domenica contro la Virtus Entella, con allenamenti a porte chiuse e un ritmo di lavoro che cresce di giorno in giorno. Dopo la vittoria contro il Padova, la squadra si concentra sulla prossima sfida, cercando di mantenere alta la concentrazione. La sfida si svolgerà a Chiavari, dove i biancoverdi sperano di mostrare un maggiore cinismo in campo.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino continua a lavorare lontano dai riflettori, con allenamenti a porte chiuse e ritmi che aumentano progressivamente in vista della sfida di domenica contro la Virtus Entella. Un appuntamento che rappresenta uno snodo importante nello sprint finale della stagione. I liguri sono una diretta concorrente nella corsa agli obiettivi di classifica e, proprio per questo, servirà una partita di grande attenzione e maturità. La squadra biancoverde arriva però all’appuntamento con un carico emotivo positivo dopo la vittoria rocambolesca ottenuta contro il Padova. Un successo arrivato nei minuti finali che ha restituito entusiasmo e fiducia ad un gruppo chiamato ora a confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima uscita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

