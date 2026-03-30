Crotone rimonta | da 0-1 a 3-1 Maiuri perde lo scontro diretto

Nel match disputato allo stadio Scida, il Crotone ha recuperato uno svantaggio di 0-1, segnando tre gol e vincendo 3-1. L'Audace Cerignola ha subito la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, perdendo lo scontro diretto contro i calabresi.

La rimonta del Crotone allo Scida ha sancito la sconfitta dell’Audace Cerignola, che subisce il quarto ko consecutivo in trasferta. Il risultato finale 3-1 vede i gialloblu staccare l’Altamura e raggiungere i 55 punti, mentre Maiuri perde lo scontro diretto per i playoff. L’incontro si è svolto nel cuore della Calabria, dove la squadra di Longo ha mostrato una reazione immediata dopo aver subito l’iniziale vantaggio ofantino firmato da Paolucci. L’Audace conferma un profilo di squadra casalinga, incapace di replicare le prestazioni interne del Monterisi lontano dalle mura amiche. La partita ha tre reti nella ripresa, con Musso che pareggia a due minuti dall’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone rimonta: da 0-1 a 3-1, Maiuri perde lo scontro diretto Articoli correlati Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre la sfida salvezzaIl Cisterna Volley perde al tie break lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre il discorso salvezza. La Samb perde lo scontro diretto e precipita. Festa Torres al Riviera dopo quasi un secoloSAMBENEDETTESE 1 TORRES 2 SAMB (4-3-3): Orsini 5; Zoboletti 5 (23’ st Pezzola 6), Zini 5,5, Dalmazzi 5,5, Tosi 5 (1’ st Konatè 6); Candellori 6,... Aggiornamenti e notizie su Crotone rimonta Discussioni sull' argomento Crotone, rimonta da applausi allo Scida: il Cerignola va ko 3-1; SERIE C Crotone, rimonta da applausi: 3-1 all’Audace Cerignola allo Scida; Paolucci illude il Cerignola, ma il Crotone reagisce e rimonta - FoggiaToday; Serie C, il Crotone ribalta il Cerignola (3-1) in rimonta e resta saldo in zona playoff · LaC News24. Paolucci illude il Cerignola, ma il Crotone reagisce e rimonta x.com +++PAOLUCCI ILLUDE IL CERIGNOLA IN AVVIO DI RIPRESA... POI VINCE 3-1 IN RIMONTA IL CROTONE – NON BASTA IL SECONDO CENTRO IN CAMPIONATO DEL CENTROCAMPISTA DEGLI OFANTINI PER FARE RISULTATO ALLO "SCIDA", NIENTE - facebook.com facebook