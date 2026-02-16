La Samb perde lo scontro diretto e precipita Festa Torres al Riviera dopo quasi un secolo

La Samb perde il match contro il Torres e vede allontanarsi la possibilità di salire in classifica. La squadra di Sannino subisce due gol e non riesce a reagire, lasciando spazio a una festa inattesa al Riviera, dove il Torres festeggia una vittoria importante dopo quasi cento anni. Durante l'incontro, i giocatori della Samb hanno mostrato qualche difficoltà nel mantenere il ritmo, mentre il Torres ha saputo approfittare delle occasioni per segnare due volte.

SAMBENEDETTESE 1 TORRES 2 SAMB (4-3-3): Orsini 5; Zoboletti 5 (23' st Pezzola 6), Zini 5,5, Dalmazzi 5,5, Tosi 5 (1' st Konatè 6); Candellori 6, Lulli 5 (1' st Alfieri 5,5), Piccoli 6; Parigini 6, Lonardo 5 (1' st Eusepi 6,5), Stoppa 5 (35' st Marranzino sv). A disp. Cultraro, Ponzanetti, Chelli, Bongelli, Chiatante, Tourè, Martins, Lepri. All. Mancinelli 5,5 SASSARI TORRES (3-4-2-1): Zaccagno 6; Antonelli 6, Nunziatini 6 (18'st Giorico 6), Liviero 6; Sala 6, Masala 6,5 (32' st Lunghi sv), Mastinu 6 (18' st Zanandrea 7), Baldi 6 (27' st Idda); Luciani 6 (18'st Zecca), Di Stefano 6; Sorrentino 7.