Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre la sfida salvezza

Il Cisterna Volley ha subito una sconfitta al tie break contro Grottazzolina, riaprendo così la lotta per la salvezza. La partita è stata equilibrata e decisiva per le sorti della stagione, evidenziando l’importanza di ogni punto nelle ultime gare del campionato. Ora, la squadra dovrà concentrarsi sulle prossime sfide per migliorare la posizione in classifica e mantenere vive le speranze di permanenza.

Il Cisterna Volley perde al tie break lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre il discorso salvezza. La gara, valida per la terza giornata di ritorno di SuperLega, termina al tre break con il successo dei padroni di casa che tornano quindi a sparare di rimanere nella massima serie. Pur. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre la sfida salvezza Leggi anche: Cisterna Volley, scontro salvezza con Grottazzolina. Morato: “Fondamentale fare risultato” Leggi anche: Cisterna Volley ancora a caccia dei primi punti in campionato: la sfida con Grottazzolina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre la sfida salvezza. Cisterna volley perde 2-3 contro Grottazzolina: lotta punto su punto. Poi nel tie break la resa - I marchigiani restano ultimi in classifica a tre punti dai pontini che non sfruttano l'occasione per portare a casa tre punti ... roma.corriere.it

Cisterna Volley, scontro salvezza con Grottazzolina. Morato: “Fondamentale fare risultato” - Sfida delicata per tutte e due le formazioni separate da quattro punti in classifica. today.it

Pallavolo SL – Grottazzolina e Cisterna alla ricerca della svolta salvezza nello scontro diretto - Il primo weekend del 2026 mette di fronte due formazioni che vivono un momento cruciale del loro cammino in SuperLega. ivolleymagazine.it

Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Yuasa Battery Grottazzolina vs. Cisterna Volley - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com facebook

#volley #umbria A1 maschile Cisterna - Perugia 0-3 A1 femminile Perugia - Macerata 2-3 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.