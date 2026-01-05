Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre la sfida salvezza

Il Cisterna Volley ha subito una sconfitta al tie break contro Grottazzolina, riaprendo così la lotta per la salvezza. La partita è stata equilibrata e decisiva per le sorti della stagione, evidenziando l’importanza di ogni punto nelle ultime gare del campionato. Ora, la squadra dovrà concentrarsi sulle prossime sfide per migliorare la posizione in classifica e mantenere vive le speranze di permanenza.

Il Cisterna Volley perde al tie break lo scontro diretto con Grottazzolina e riapre il discorso salvezza. La gara, valida per la terza giornata di ritorno di SuperLega, termina al tre break con il successo dei padroni di casa che tornano quindi a sparare di rimanere nella massima serie. Pur. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

