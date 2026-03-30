Crosetto frena Meloni | il ministro della Difesa dice no al voto anticipato

Il ministro della Difesa ha dichiarato di no al voto anticipato, opponendosi all’idea proposta dalla premier dopo la sconfitta del referendum. Mentre il governo discute, i due vicepremier hanno espresso il loro dissenso, contrastando la proposta di elezioni anticipate. La questione rimane al centro dell’attenzione politica, con le parti che continuano a confrontarsi sulla strada da seguire.

Dopo la batosta del referendum Giorgia Meloni spinge per il voto anticipato, ma i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sono contrari. E non solo loro: a fare muro è anche Guido Crosetto. Durante un’intervista a Repubblica incentrata sulla sconfitta del Sì, a una domanda in merito il ministro della Difesa ha infatti risposto: «Se non ci fosse una situazione internazionale così drammatica penso saremmo andati tutti volentieri al voto per vedere se davvero gli italiani vorrebbero affidarsi ad altri». Giorgia Meloni e Guido Crosetto (Imagoeconomica). Crosetto: «Il voto anticipato spaventa più il campo largo che noi». Crosetto ha poi... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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