Oggi al Quirinale si svolge il voto sulle comunicazioni di Meloni e Crosetto, ministri di Esteri e Difesa, che riferiscono in Parlamento sulla situazione in Medio Oriente. Dopo giorni di silenzio ufficiale, i due ministri sono intervenuti per aggiornare i parlamentari sulle questioni legate alla regione. La seduta è dedicata alle dichiarazioni e alle discussioni successive.

La guerra grande La premier e il ministro della Difesa ricevuti da Mattarella dopo il silenzio del governo degli ultimi giorni. Pronti i Samp-T per il Golfo La guerra grande La premier e il ministro della Difesa ricevuti da Mattarella dopo il silenzio del governo degli ultimi giorni. Pronti i Samp-T per il Golfo Dopo giorni di silenzio dalle parti del governo, oggi arriveranno in parlamento i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto per le comunicazioni sulla situazione in Medio Oriente e il contributo che l’Italia intende dare ai paesi del Golfo, che hanno chiesto supporto con sistemi di difesa. Non ci sarà la premier Meloni, che ieri è salita al Quirinale per discutere della situazione con Mattarella, che prima di lei aveva ricevuto Crosetto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni e Crosetto al Quirinale, oggi il voto sulle comunicazioni

Iran, Meloni e Crosetto al Quirinale: incontro con Mattarella alla vigilia del voto in Parlamento sugli aiuti militariIl panorama geopolitico internazionale sta attraversando una fase di estrema criticità che vede l’Italia in prima linea nel tentativo di gestire le...

Attacco all'Iran, Meloni e Crosetto al Quirinale alla vigilia del voto sugli aiuti: tensioni su basi italiane e ruolo NatoIl ministro della Difesa Guido Crosetto è stato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , per fare il...

Tutto quello che riguarda Meloni e Crosetto al Quirinale oggi il....

Temi più discussi: Crosetto: Non potevano non sapere che ero lì. Gelo con Meloni e servizi; Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Roma non avvertita: Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia. Oggi summit Ue; Scontro governo-opposizioni, 'venga Meloni in Parlamento sull'Iran'.

Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al QuirinaleIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della situazione in Medio Oriente (GUERRA IRAN ... tg24.sky.it

Iran: Meloni e Crosetto al Quirinale; ipotesi d'invio di una fregata nel GolfoVertice a Palazzo Chigi e colloquio al Quirinale per fare il punto sulle missioni italiane. Domani il voto alle Camere tra le polemiche delle opposizioni ... tg.la7.it

Meloni ‘chiede’ il voto alle Camere sui sistemi di difesa ai paesi del Golfo. E va al Colle facebook

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per un incontro incentrato sull’escalation in #Iran. Al centro del colloquio, gli sviluppi della crisi in Me x.com