Il ministro della Difesa ha commentato le conseguenze di un ipotetico allontanamento degli Stati Uniti dall’Europa, affermando che senza il coinvolgimento statunitense il continente rischierebbe di diventare fragile come un vaso di coccio nel contesto mondiale. Ha inoltre dichiarato di non credere che il risultato del recente referendum sia stato condizionato da fattori esterni, senza fornire ulteriori dettagli.

In un’intervista pubblicata oggi su Repubblica, Crosetto ha descritto la sua grande preoccupazione per la guerra in Iran e alle sue possibili conseguenze. “Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattr’ore al giorno. Sono costretto a sapere cose che non mi fanno più dormire. Per ciò che potrà accadere nelle prossime settimane, per gli effetti che avrà sull’economia e sulla nostra vita quotidiana”, afferma il ministro, spiegando di considerare il risultato referendario “una sconfitta della giustizia e di alcuni valori democratici”, più che del governo. Crosetto respinge nettamente l’interpretazione secondo cui il risultato del referendu sarebbe stato influenzato dalla vicinanza di Meloni a Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: “Europa senza Usa sarebbe il vaso di coccio del mondo”

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