Iran avverte l’Europa | Prendere parte a campagna Usa-Israele sarebbe atto di guerra

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che la partecipazione dell'Europa in una presunta campagna congiunta tra Stati Uniti e Israele sarebbe considerata un atto di guerra. L'Iran ha espresso questa posizione attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando che qualsiasi coinvolgimento europeo in questa operazione avrebbe conseguenze gravi. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra Teheran e le potenze occidentali.