Iran avverte l’Europa | Prendere parte a campagna Usa-Israele sarebbe atto di guerra
Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che la partecipazione dell'Europa in una presunta campagna congiunta tra Stati Uniti e Israele sarebbe considerata un atto di guerra. L'Iran ha espresso questa posizione attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando che qualsiasi coinvolgimento europeo in questa operazione avrebbe conseguenze gravi. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra Teheran e le potenze occidentali.
(Adnkronos) – Dall'Iran arriva l'avvertimento all'Europa. Il ministero degli Esteri di Teheran ha infatti messo in guardia i Paesi europei, esortandoli a non prendere in alcun modo parte alla campagna Usa-Israele contro la Repubblica islamica, che considererebbe una loro partecipazione al pari di "un atto di guerra". "Sarebbe un atto di guerra", ha avvertito il portavoce. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti».
Iran, Khamenei minaccia gli USA: “Anche le portaerei si possono affondare”
Aggiornamenti e notizie su Iran avverte l'Europa Prendere parte a...
Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; L'UE condanna gli ingiustificabili attacchi dell'Iran nella regione. Mentre USA e Israele continuano i raid; Bolton: Ora pericolo di attacchi contro l’Europa e Usa, l’Italia è nel raggio dei missili; USA e Israele attaccano l'Iran: governo preoccupato, opposizioni contrarie.
Guerra Usa-Iran, la diretta | Teheran avverte: qualsiasi azione militare europea sarebbe un atto di guerraQuarto giorno di guerra in Medio Oriente: quasi 800 morti. E nuova fiammata del petrolio con il Brent che torna a 82 dollari al barile. Scatto anche del gas al Ttf di Amsterdam sopra i 58 dollari al m ... milanofinanza.it
Iran avverte l'Europa: Prendere parte a campagna Usa-Israele sarebbe atto di guerraDall'Iran arriva l'avvertimento all'Europa. Il ministero degli Esteri di Teheran ha infatti messo in guardia i Paesi europei, esortandoli a non prendere in alcun modo parte alla campagna Usa-Israele ... adnkronos.com
#omnibus Il punto militare sulla guerra di USA e Israele all'Iran con il generale Vincenzo Camporini x.com
#omnibus Il punto militare sulla guerra di USA e Israele all'Iran con il generale Vincenzo Camporini - facebook.com facebook