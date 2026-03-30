Crosetto choc sull' Iran | Costretto a sapere cose che non mi fanno dormire

Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver appreso informazioni sull'Iran che gli provocano disagio, riferendo di essere costretto a confrontarsi con dettagli che gli impediscono di dormire. La sua reazione è arrivata dopo la sconfitta del governo al referendum, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle informazioni o sul contesto in cui sono state acquisite.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo la sconfitta del governo al referendum, in un'intervista pubblicata oggi su Repubblica ha negato la tesi di un contraccolpo legato alla vicinanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente Usa Donald Trump e ha respinto l'idea di un voto anticipato in un momento in cui ci sono crisi internazionali che impongono "senso di responsabilità". Crosetto ha descritto la sua grande preoccupazione per la guerra in Iran e alle sue possibili conseguenze. "Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattr'ore al giorno. Sono costretto a sapere cose che non mi fanno più dormire.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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