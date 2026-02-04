Non mi faceva dormire | la confessione choc di Giuseppe Musella che ha ucciso la sorella Ylenia

Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso sua sorella Ylenia, 22 anni, a Napoli. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. Secondo le sue parole, non voleva farle del male, ma i litigi per il sonno hanno portato a un gesto estremo. La polizia sta indagando sulla vicenda, che ha sconvolto la città.

“Non volevo ucciderla. Stavamo litigando perché non mi faceva dormire”. Con queste parole Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia, 22 anni, nel pomeriggio di martedì 3 febbraio a Napoli. Una tragedia familiare consumatasi nel rione Conocal di Ponticelli, agglomerato periferico caratterizzato dal degrado, definito dal parroco di Caivano don Maurizio Patriciello un «ghetto orribile». Dietro l’omicidio si cela quello che gli investigatori definiscono un futile motivo: una lite banale che in pochi istanti è degenerata nell’irreparabile. Giuseppe stava riposando quando Jlenia, questo il suo nome vero anche se si faceva chiamare Ylenia, dall’altra parte della casa, faceva rumore impedendogli di dormire. 🔗 Leggi su Cultweb.it

