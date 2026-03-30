Il ministro della Difesa ha dichiarato di essere preoccupato per le informazioni sulla guerra in Iran, affermando che queste notizie non gli permettono più di dormire. La dichiarazione arriva dopo la sconfitta del governo in un referendum. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti delle notizie o sui motivi delle sue preoccupazioni.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo la sconfitta del governo al referendum, in un’intervista pubblicata oggi su Repubblica ha negato la tesi di un contraccolpo legato alla vicinanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente Usa Donald Trump e ha respinto l’idea di un voto anticipato in un momento in cui ci sono crisi internazionali che impongono “senso di responsabilità” Crosetto ha descritto la sua grande preoccupazione per la guerra in Iran e alle sue possibili conseguenze. “Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattr’ore al giorno. Sono costretto a sapere cose che non mi fanno più dormire. Per... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’allarme di Crosetto: “Le verità sulla guerra in Iran non mi fanno più dormire”

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