Crollo alla Playa | la Procura apre un' inchiesta verifiche in corso anche per procurato allarme
La Procura ha avviato un'inchiesta per il crollo alla Playa, con verifiche ancora in corso anche per eventuali procurato allarme. Le macerie sono state rimosse e accumulate in un terreno vicino al sito dell'incidente. Non sono stati segnalati feriti o vittime tra i presenti al momento del crollo. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.
Le macerie sono state rimosse e accatastate in un terreno vicino all'area del crollo. Confermato quanto già era emerso durante la notte: fra i blocchi di cemento non c'è nessun ferito, né alcuna vittima. È stata, nottetempo, aperta un'inchiesta dalla Procura. Alla Playa di Licata, proprio durante le ore notturne, è intervenuta la Scientifica che ha immortalato, con scatti fotografici, l'area del disastro. La palazzina di tre piani, in via Soldato D'Andrea, era stata già - e da tempo - sgomberata perché a rischio crolli. A devastare lo stabile è stata l'erosione costiera che ha divorato prima la spiaggia, di circa 30 metri, che aveva davanti e poi appunto le fondamenta della palazzina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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