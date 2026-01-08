Crans-Montana anche la Procura di Roma apre un' inchiesta

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel locale Le Constellation ha causato 40 decessi e numerosi feriti. Tra i coinvolti ci sono giovani in condizioni gravi, alcuni ricoverati a Milano. L'indagine mira a chiarire le cause dell'incendio e le eventuali responsabilità legate all'accaduto.

La Procura di Roma ha formalmente aperto un fascicolo d'indagine sulla strage avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel locale Le Constellation ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di oltre un centinaio di giovani, 11 dei quali - come dichiarato dalla anestesista e chirurgo plastico responsabile SS Centro Ustioni, Antonella Marisa Citterio - sono ricoverati in gravi condizioni presso l'Ospedale Niguarda di Milano. Nel procedimento la magistratura capitolina procede per omicidio colposo e incendio colposo nei confronti di ignoti, concentrandosi sulle responsabilità penali legate alla dinamica del rogo, che ha tragicamente coinvolto anche sei ragazzi di nazionalità italiana: Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti ed Emanuele Galeppini, i cui funerali si sono svolti stamane a Genova. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crans-Montana, anche la Procura di Roma apre un'inchiesta Leggi anche: La procura di Roma apre un’inchiesta sulla strage di Crans Montana Leggi anche: Crans-Montana, la procura di Roma apre un’indagine Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Disastro di Crans Montana: la procura italiana è legittimata a intervenire?; Crans-Montana, la procura apre un'inchiesta per omicidio; Crans-Montana: dopo identificazione vittime italiane fascicolo in procura a Roma; Strage di Crans-Montana, la procura: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi. Crans Montana, la Procura di Roma apre un’indagine sull’incendio a Le Constellation - Stessa iniziativa intrapresa anche dalla procura di Parigi e da quella di Brabante Vallone, in Belgio ... dire.it

Strage di Crans Montana. Indaga anche la Procura di Roma - Aperto un fascicolo di indagine con le ipotesi di reato di omicidio colposo e incendio ... rainews.it

Crans-Montana, la Procura di Roma avvia un'indagine per «omicidio colposo e incendio». Il papà di un ferito: ora una punizione esemplare - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendio di Crans- ilgazzettino.it

La procura di Roma avvia un'indagine sulla strage di Crans-Montana. Procedimento per incendio e omicidio colposo #ANSA x.com

Tra i troppi interrogativi legati alla tragedia di Crans-Montana, ce n’è uno particolarmente atroce. Secondo il sito Bastion Media secondo, una telecamera di sicurezza del Comune avrebbe ripreso Jessica Moretti, la proprietaria del Constellation su cui già ci so - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.