Crollo di calcinacci in casa a Eboli | ferita una donna verifiche in corso

Questa mattina a Eboli, nel rione Pescara, una parte del soffitto di una casa popolare si è improvvisamente sgretolata. Una donna di 49 anni che si trovava in casa è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del crollo. Le condizioni della donna non sono ancora chiare, ma sembra che non sia in pericolo di vita. Le verifiche continuano per capire se ci siano altre criticità nell’edificio.

Tensione a Eboli, stamattina, per un crollo di calcinacci dal soffitto di una casa popolare, nel rione Pescara: ferita, una donna di 49 anni che si trovava all'interno al momento del cedimento. Sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa e condotta in ospedale. Verifiche in corso, dunque, per la sicurezza dell'immobile.

