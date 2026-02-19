Cristina D’Avena | biografia carriera e successi della regina delle sigle dei cartoni animati

Cristina D'Avena nasce a Bologna il 6 luglio 1964, a causa dell’influenza musicale della famiglia. Figlia di una casalinga e di un medico, dimostra fin da giovane grande passione per il canto. La sua carriera inizia con la partecipazione allo Zecchino d’Oro, dove interpreta le prime sigle dei cartoni animati. Nel corso di oltre 40 anni, diventa un’icona amata da intere generazioni di bambini e adulti. La sua voce ha accompagnato decine di programmi televisivi e film animati, confermando il suo ruolo nella cultura pop italiana.

