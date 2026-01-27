Per San Valentino la regina delle sigle Cristina D' Avena e Gemboy in concerto

In occasione di San Valentino, l’Estragon ospiterà il concerto di Cristina D'Avena e Gemboy. Un appuntamento che unisce musica e nostalgia, offrendo un’esperienza musicale unica nel suo genere. La serata rappresenta un’occasione speciale per rivivere le sigle più amate, in un contesto che celebra la musica italiana e i ricordi dell’infanzia.

Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Sabato 14 febbraio Cristina D'Avena e Gemboy in concerto all'Estragon. La regina delle sigle torna nella sua città insieme agli irriverenti Gem Boy. Uno show esplosivo che mescola dolcezza e follia, emozioni e risate. Tra sigle indimenticabili, parodie irresistibili e una sorpresa top secret, la serata di San Valentino sarà tutt’altro che normale. Un concerto da cantare, ballare e vivere fino all’ultimo minuto. "Graphic Japan. Da Hokusai al Manga": grafica giapponese dal periodo Edo a oggi "Georges Simenon.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Cristina DAvena Gemboy

Il “Carnevale di San Valentino” è stato presentato a Terni come una nuova iniziativa cittadina, in programma per il giovedì grasso, il 12 febbraio al PalaTerni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cristina DAvena Gemboy

Argomenti discussi: Idee per San Valentino: 25 spunti per sorprendere la dolce metà; Weekend di San Valentino 2026, dove prenotare per una fuga di coppia? 5 idee tra bellezza, relax e dolce vita; L'amour toujours: cene, esperienze e fughe romantiche per festeggiare San Valentino 2026; Regali San Valentino 2026 per lei: 13 meravigliose idee beauty che la faranno felice.

San Valentino al Top? Dimentica la folla delle mete scontate: ecco perché Brescia e il suo lago sono la scelta più Romantica (e Segreta!) per il tuo weekend di passione!Weekend di San Valentino? ? Venezia e Cinque Terre sono un classico, ma la vera magia ti aspetta a Brescia! Tra castelli, vini in Franciacorta, terme a Sirmione e la fiera di San Faustino. Scopri la ... quibrescia.it

San Valentino 2026, ecco i 3 i ristoranti stellati della Lombardia con conto sotto 80 euroIn vista di sabato 14 febbraio l’elenco proposto da Michelin Italia conta una ventina di locali a livello nazionale. Ci sono alcuni indirizzi anche nella nostra regione: da Milano alla provincia di So ... msn.com

Un'esperienza indimenticabile per celebrare San Valentino - facebook.com facebook

Fuga romantica di San Valentino: ecco dove sognare un viaggio di coppia dal Qatar agli Stati Uniti x.com