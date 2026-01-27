Per San Valentino la regina delle sigle Cristina D' Avena e Gemboy in concerto
In occasione di San Valentino, l’Estragon ospiterà il concerto di Cristina D'Avena e Gemboy. Un appuntamento che unisce musica e nostalgia, offrendo un’esperienza musicale unica nel suo genere. La serata rappresenta un’occasione speciale per rivivere le sigle più amate, in un contesto che celebra la musica italiana e i ricordi dell’infanzia.
Sabato 14 febbraio Cristina D'Avena e Gemboy in concerto all'Estragon. La regina delle sigle torna nella sua città insieme agli irriverenti Gem Boy. Uno show esplosivo che mescola dolcezza e follia, emozioni e risate. Tra sigle indimenticabili, parodie irresistibili e una sorpresa top secret, la serata di San Valentino sarà tutt'altro che normale. Un concerto da cantare, ballare e vivere fino all'ultimo minuto.
Il “Carnevale di San Valentino” è stato presentato a Terni come una nuova iniziativa cittadina, in programma per il giovedì grasso, il 12 febbraio al PalaTerni.
