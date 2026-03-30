Crispiano | oggi La volta giusta di Lorenza Gentile Aperitivo d' autore

A Crispiano si terrà oggi l’evento “La volta giusta” di Lorenza Gentile, inserito nella rassegna Aperitivo d’Autore. L’appuntamento, annunciato con un comunicato, era atteso da diverso tempo e si svolgerà nel pomeriggio. La manifestazione prevede un momento di incontro culturale con la partecipazione dell’autrice, senza ulteriori dettagli sulla location o sull’orario preciso.

Di seguito il comunicato: Stavolta l’attesa è stata lunga, ma ne è valsa la pena perché è alle porte un imperdibile appuntamento di Aperitivo d’Autore. Lunedì 30 marzo a Crispiano arriva Lorenza Gentile, una delle voci più originali e seguite della narrativa italiana contemporanea, per presentare il suo nuovo romanzo La volta giusta ( Feltrinelli Editore ). Appuntamento alle 19.30 a Masseria Triglie, costruzione del XVIII secolo che fa parte delle 100 Masserie di Crispiano. Come tradizione dello storico format di Volta la carta, la serata sarà aperta da una degustazione, stavolta a cura della cucina della struttura, accompagnata dai vini di Cantine San Giorgio (Tinazzi). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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