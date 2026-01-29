Lorenza Gentile, scrittrice milanese, presenta il suo nuovo romanzo “La volta giusta”. La giovane autrice, già conosciuta per alcune opere precedenti, torna in libreria con una storia che promette di conquistare i lettori. In un’intervista, Gentile ha raccontato come è nato il romanzo e cosa l’ha ispirata a scriverlo.

“La volta giusta” è il nuovo, delizioso romanzo di Lorenza Gentile, scrittrice milanese che, pur essendo ancora molto giovane, ha già all’attivo varie opere. Il libro racconta la storia di Lucilla, una giovane donna che, dopo tre fidanzamenti naufragati miseramente, spera di aver finalmente trovato l’amore con Enrico. Così, la ragazza accetta con entusiasmo la proposta del nuovo compagno, che le chiede di gestire con lui una locanda in un minuscolo paese a rischio di spopolamento sulle Alpe Marittime. Ma i Grandi Amori, si sa, sono sempre a rischio di estinzione, ed Enrico si tirerà indietro in un batter d’occhio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Lorenza Gentile

Approfondimenti su Lorenza Gentile

Le pillole di Polly presentano una recensione di “La volta giusta” di Lorenza Gentile, un romanzo che esplora il tema dell’amore e delle delusioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Arts&Books - Intervista a LORENZA GENTILE | 22-10-2025

Ultime notizie su Lorenza Gentile

Argomenti discussi: LIBRI & LIB(E)RI – La volta giusta di Lorenza Gentile a La Prima Corte.

Intervista a Lorenza GentileLa volta giusta è il nuovo, delizioso romanzo di Lorenza Gentile, scrittrice milanese che, pur essendo ancora molto giovane, ha già all'attivo varie ... romadailynews.it

Lorenza Gentile "tutto il bello che ci aspetta " delicato viaggio in sé stessi per ritrovarsi. Suggerisco la lettura - facebook.com facebook