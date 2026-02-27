Arriva Scrittori in circolo La volta giusta di Gentile

Oggi a Montevarchi si terrà un evento letterario presso la G inestra Fabbrica della Conoscenza. Alle 17,30 nella Sala Filanda, sarà presente Lorenza Gentile per un incontro dedicato agli appassionati di scrittura e cultura. L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire temi legati alla narrativa e confrontarsi con l’autrice. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Oggi appuntamento alla Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi, dove alle 17,30 nella Sala Filanda sarà ospite Lorenza Gentile. L'autrice presenterà il suo libro «La volta giusta» Feltrinelli 2025. Sarà la volta giusta? Lucilla se lo chiede sempre, ma le cose non vanno mai come dovrebbero. Dopo una serie di uomini sbagliati e tentativi di adattarsi pur di essere amata, incontra Enrico. Insieme vincono un bando per gestire una locanda in un "Comune polvere", un paesino a rischio di spopolamento sulle Alpi Marittime. Sembra l'occasione ideale, finalmente. Milleduecento metri di altitudine. Quindici anime, più due.