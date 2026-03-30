Alla vigilia di una partita importante in Bosnia, Michele Criscitiello ha espresso parole di fiducia nei confronti di Gennaro Gattuso, definendolo come la speranza della squadra. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di attesa prima dell'incontro decisivo. Criscitiello ha affidato a Gattuso il ruolo di figura chiave per la sfida imminente.

Alla vigilia della sfida decisiva in Bosnia, Michele Criscitiello affida a Gennaro Gattuso il peso più grande. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista individua proprio nel commissario tecnico la risorsa chiave dell’Italia in un momento che può decidere il destino azzurro. Il ragionamento parte da un punto preciso. Per Criscitiello, la partita di martedì non sarà soltanto una questione tecnica. Sarà soprattutto una prova di carattere. E proprio per questo il profilo di Gattuso viene considerato centrale, quasi decisivo, per affrontare una gara così tesa e così pesante. Lo scrive in modo molto netto: “Bisogna stare attenti e Gattuso è la nostra unica salvezza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Criscitiello carica Gattuso: “Sei la nostra speranza”

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